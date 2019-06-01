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Орловская прокуратура проверит колонию после видео с празднованием Пасхи с осужденными

На распространенном ролике фигурируют десятки заключенных, которые празднуют на открытой площадке исправительного учреждения Пасху

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Прокуратура Орловской области проводит проверку после публикации в местном сетевом издании "Орловские новости" видео с осужденными исправительной колонии №2 (ИК-2) города Ливны, празднующими Пасху, на предмет нарушения распорядка дня, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе ведомства.

"Проверка организована по информации, опубликованной в СМИ, речь идет о видео. Говорится о том, что и осужденного там избили, и то, что режим не соблюдается, прикладывается видео. Все это будет проверяться прокуратурой", - сказала собеседница агентства.

На видео, о котором идет речь, фигурируют десятки заключенных, которые празднуют на открытой площадке исправительного учреждения Пасху. Как отметили в пресс-службе, в ходе проверки ведомство даст правовую оценку соблюдения законодательства, а также обеспечения сотрудниками колонии установленного в учреждении режима.

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