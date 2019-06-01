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Ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области

Еще шесть человек пострадали

ТАСС, 1 июня. Один человек погиб, еще шесть получили травмы в дорожной аварии в городе Навашино Нижегородской области в субботу вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"В субботу вечером в городе Навашино на улице Советской водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание. В автомобиле было семь человек, из них четверо детей, один ребенок погиб. Еще шесть пострадавших доставлены в больницу", - сказал собеседница агентства, добавив, что обстоятельства и причины произошедшего уточняются.

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РоссияНижегородская область
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