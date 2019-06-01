Ребенок погиб в ДТП в Нижегородской области

ТАСС, 1 июня. Один человек погиб, еще шесть получили травмы в дорожной аварии в городе Навашино Нижегородской области в субботу вечером, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"В субботу вечером в городе Навашино на улице Советской водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание. В автомобиле было семь человек, из них четверо детей, один ребенок погиб. Еще шесть пострадавших доставлены в больницу", - сказал собеседница агентства, добавив, что обстоятельства и причины произошедшего уточняются.