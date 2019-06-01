Власти Дзержинска заявили, что пострадавшие от взрывов квартиры пригодны для проживания

ТАСС, 1 июня. Квартиры, которые пострадали из-за взрывов в Дзержинске Нижегородской области, пригодны для проживания, власти не планируют переселять жителей в пункты временного размещения, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"Пункты временного размещения не готовим, переселять жителей не планируем. Жители обращаются в основном по поводу стекол, также в некоторых домах покосились двери. Обращений, что квартиры не пригодны для существования, нет", - сказала собеседница агентства.

В субботу в цехе по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, затем начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. Следственные органы возбудили дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.

После ЧП были зафиксированы повреждения в 180 жилых домах, а также в зданиях социальных объектов.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" открыт в 1950-х годах. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, на осуществлении испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".