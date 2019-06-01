{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь в Нижневартовск

В поезде заменили поврежденный в результате столкновения состав

МАЙКОП, 1 июня. /ТАСС/. Пострадавший в аварии с грузовиком в Адыгее пассажирский поезд Адлер - Нижневартовск отправился из Краснодара к месту назначения, сообщила в субботу ТАСС пресс-секретарь Краснодарского линейного управления МВД на транспорте Наталья Олефиренко.

На эту тему

"Движение поезда Адлер - Нижневартовск восстановлено, он выехал из Краснодара с пассажирами. Пострадавший вагон в составе заменен", - сказала она.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. Южная транспортная прокуратура, Южное следственное управление на транспорте СК РФ и МВД по Адыгее начали проверку. Установлено, что причиной ДТП на железнодорожном переезде стало нарушение правил дорожного движения водителем грузового автомобиля. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Водитель грузового автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в Энемскую больницу. По информации Северо-Кавказской железной дороги, также пострадали машинист поезда и его помощник, 13 пассажиров обратились за медицинской помощью.

Теги
РоссияАдыгеяКраснодарский край
Взрывы на заводе в Дзержинске
Власти Дзержинска заявили, что пострадавшие от взрывов квартиры пригодны для проживания
В администрации города сообщили, что жители в основном обращаются по поводу выбитых стекол и покосившихся дверей
Читать полностью