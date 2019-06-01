Столкнувшийся с грузовиком в Адыгее поезд продолжил путь в Нижневартовск

МАЙКОП, 1 июня. /ТАСС/. Пострадавший в аварии с грузовиком в Адыгее пассажирский поезд Адлер - Нижневартовск отправился из Краснодара к месту назначения, сообщила в субботу ТАСС пресс-секретарь Краснодарского линейного управления МВД на транспорте Наталья Олефиренко.

"Движение поезда Адлер - Нижневартовск восстановлено, он выехал из Краснодара с пассажирами. Пострадавший вагон в составе заменен", - сказала она.

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. Южная транспортная прокуратура, Южное следственное управление на транспорте СК РФ и МВД по Адыгее начали проверку. Установлено, что причиной ДТП на железнодорожном переезде стало нарушение правил дорожного движения водителем грузового автомобиля. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Водитель грузового автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в Энемскую больницу. По информации Северо-Кавказской железной дороги, также пострадали машинист поезда и его помощник, 13 пассажиров обратились за медицинской помощью.