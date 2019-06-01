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Стрельба в Вирджинии

Посольство России в США соболезнует семье погибшего в Вирджинии выходца из Белоруссии

Алексей Гусев оказался в числе 12 жертв инцидента

ВАШИНГТОН, 2 июня. /ТАСС/. Посольство России в США выразило в субботу соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате стрельбы в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Соответствующее сообщение российские дипломаты разместили в Twitter.

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"Наши мысли и молитвы обращены к жертвам стрельбы в Вирджиния-Бич, а также ко всем, кто пострадал [в результате трагедии]", - говорится в сообщении.

Посольство также выразило соболезнования "семье погибшего в стрельбе в Вирджинии-Бич выходца из Белоруссии Алексея Гусева".

Власти штата Вирджиния в субботу подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в здании муниципалитета. Как и предполагалось ранее, им оказался 40-летний Диуэйн Крэддок, работавший на протяжении многих лет в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич. Он служил в Сухопутных войсках США. По данным газеты The Wall Street Journal, его уволили, после чего он решил отомстить. Как сообщили стражи порядка, погибшие были его коллегами по работе. Полицейские во время перестрелки ранили подозреваемого, впоследствии он умер.

Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с трагедией, которая унесла жизни 12 человек.

Теги
БелоруссияСШАРоссияТрамп, ДональдСтрельба в Вирджинии
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