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Взрывы на заводе в Дзержинске

Пострадавшие при взрыве в Дзержинске получат по 150 тыс. рублей

По данным пресс-службы губернатора Нижегородской области, также будут выделены необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации
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© Михаил Солунин/ТАСС

ТАСС, 2 июня. Пострадавшие при взрыве в Дзержинске на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл" на складе готовой продукции в Нижегородской области получат компенсации в размере 100 тыс. рублей из областного бюджета и по 50 тыс. рублей из бюджета города. Об этом со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области.

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"Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска - еще по 50 тыс.", - приводятся слова Никитина в сообщении.

В субботу в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов и начался пожар. Власти ввели в городе режим ЧС, который также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена.

По данным Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов"). По последним данным Минздрава РФ, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.
 

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьВзрывы на заводе в Дзержинске
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