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Взрывы на заводе в Дзержинске

Никитин: население Дзержинска оперативно оповещалось о текущей ситуации после ЧП

Губернатор региона также высоко оценил работу оперативных служб в ходе ликвидации последствий инцидента

ТАСС, 2 июня. Оповещение населения о ситуации в Дзержинске после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл" по официальным каналам осуществлялось оперативно и было объективным. Это подчеркнул в беседе с журналистами губернатор региона Глеб Никитин.

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"Очень важно было вовремя донести информацию, что нет угрозы химического заражения, распространения возгорания или детонации боеприпасов на других производственных объектах. Такая информация оперативно доводилась, и это в том числе привело к снижению панических настроений", - сказал он.

Никитин высоко оценил работу оперативных служб в ходе ликвидации последствий происшествия в Дзержинске. "Я могу констатировать, что работа всех задействованных служб происходила на самом высоком уровне. Никаких угроз дальнейшего распространения возгорания, возможных детонаций и повторных взрывов нет", - добавил он.

Губернатор отметил, что "ситуация сейчас стабилизирована во всем, всех аспектах". "Вы можете спать спокойно, не переживать, дать доработать всем специальным службам", - обратился он к жителям города.

О ЧП в Дзержинске

В субботу в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов и начался пожар. Власти ввели в городе режим ЧС, который также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.

По данным Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер, возбуждено уголовное дело. Аварийно-спасательная операция завершена. По данным Минздрава РФ, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" открыт в 1950-х годах. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, осуществлении испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".

Дзержинск - город в Нижегородской области, расположен в 34 км от Нижнего Новгорода на берегу Оки, основан в 1861 году как рабочий поселок, статус города получил в конце 1920-х годов. Численность населения - более 260 тыс. человек.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьВзрывы на заводе в Дзержинске
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