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Одноэтажное здание горит в центре Москвы

Площадь пожара составляет 100 кв. м

МОСКВА , 2 июня. /ТАСС/. Кровля одноэтажного здания горит на улице Пятницкой в центре Москвы, площадь пожара составляет 100 кв. м. Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы главка МЧС столицы.

"В 01:29 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Пятницкая, дом 26, где происходит загорание кровли одноэтажного здания. Площадь пожара около 100 кв. м", - сказали в МЧС.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что в горящем здании находится ресторан. Сведений о пострадавших не поступало.

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