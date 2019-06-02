Женщина и трое детей погибли при пожаре в дачном доме в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 2 июня. /ТАСС/. Женщина и трое маленьких детей погибли в результате пожара в деревянном дачном доме в районе хабаровского села Смирновка. Еще три человека пострадали, сообщила в воскресенье на своем сайте пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

"В момент происшествия, по предварительным данным, в доме находились семь человек. При пожаре удалось спастись десятилетней девочке, мужчина 1965 года рождения и женщина 1973 года рождения получили ожоги рук. Бабушке и трем ее внукам семи, трех и почти двух лет спастись не удалось", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на 2 июня в дачном садовом некоммерческом товариществе "Дальневосточник" в районе села Смирновка Хабаровского района. Расстояние до ближайшей пожарной части - более 20 км. По прибытии первых пожарных расчетов дом уже горел, для локализации огня им потребовалось 40 минут. Площадь пожара составила 70 кв. м, ранним утром в воскресенье огонь был потушен.

Всего в ликвидации пожара было задействовано 11 человек и три единицы техники.

Причины возгорания устанавливаются.