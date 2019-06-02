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Следователи начали проверку после гибели жителя Камчатки в результате нападения хищника

По предварительным данным, на мужчину напал медведь

ТАСС, 2 июня. Следователи приступили к проверке после гибели работника золотодобывающего предприятия на Камчатке, на его теле обнаружены повреждения, возникающие в результате нападения хищника. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел в субботу.

"Следователи выехали на место, проводят проверку сообщения об обнаружении тела мужчины с повреждениями, характерными для нападения хищника. Предположительно, это был медведь", - сказал представитель следствия.

Он уточнил, что погибший являлся работником горно-металлургического комбината "Озерновский". Тело мужчины нашли в километре от предприятия.

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