Суд арестовал водителя УАЗа, который врезался в микроавтобус в Приамурье

ТАСС, 2 июня. Суд в Амурской области отправил под арест водителя УАЗа - участника ДТП с микроавтобусом, в котором один человек погиб и десять пострадали. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону в воскресенье.

"Свободненским городским судом удовлетворено ходатайство следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Амурской области об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 56-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения")", - говорится в сообщении.

Авария произошла 31 мая. Водитель УАЗа на участке, где проводились дорожные работы, на трассе Чита - Хабаровск врезался в остановившийся микроавтобус, тот перевернулся. На месте погибла женщина. Пострадали десять человек, включая четверых детей. Водитель УАЗа, по данным следствия, был в состоянии алкогольного опьянения.