На Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием автобуса и четырех машин

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Крупное ДТП произошло на Кутузовском проспекте с участием пяти машин, движение в сторону центра перекрыто. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Столкнулись четыре машины и рейсовый автобус", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, пострадали семь человек, двух из них деблокировали из легковых машин и передали медикам.

Ранее в столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщали о пяти пострадавших.

"Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на пересечение Минской улицы и Кутозовского проспекта, где произошло серьезное ДТП." - сообщили в пресс-службе. Вертолет забрал с места аварии двух пострадавших - мужчину и женщину. До больницы их сопровождала авиамедицинская бригада.

Московский департамент транспорта сообщает в своем микроблоге в Twitter, что "на Кутузовском проспекте в районе пересечения с Минской улицей движение в сторону центра перекрыто полностью, объезд осуществляется по двум полосам встречного направления". В ведомстве обратились к автомобилистам с просьбой объезжать этот участок.

В новость внесены изменения (09:52 мск) - уточняется количество пострадавших.