Состояние пострадавшего с тяжелыми травмами в Дзержинске улучшилось

ТАСС, 2 июня. Состояние пострадавшего с тяжелыми травмами после взрыва на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске улучшилось. Об этом в воскресенье говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства Нижегородской области.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"На данный момент в стационаре остаются 16 пострадавших. Один человек находится в тяжелом состоянии с улучшением, 13 в состоянии средней степени тяжести, состояние двух человек удовлетворительное", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, новых пострадавших от последствий взрыва нет.

О ЧП в Дзержинске

В субботу в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена.

По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").

По последним данным Минздрава РФ, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также на безопасных технологиях их производства.