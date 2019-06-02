Власти Нижегородской области уточнили число пострадавших при взрывах в Дзержинске

ТАСС, 2 июня. Число пострадавших после взрыва на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске, по уточненным данным, составило 89 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой правительства Нижегородской области.

"По уточненным данным, всего в результате чрезвычайной ситуации в Дзержинске в медицинские учреждения обратились 89 человек. Из них 44 - сотрудники завода, 45 - жители прилегающих территорий", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что по данным Минздрава России, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек. В настоящее время 16 человек госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.