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В Нижегородской области задержали предполагаемого виновника ДТП, в котором погиб ребенок

В его отношении возбудили уголовное дело

ТАСС, 2 июня. Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП в городе Навашино Нижегородской области, в результате которого погиб ребенок. Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой ГУ МВД России по Нижегородской области.

"В настоящее время подозреваемый в ДТП - гражданин 1983 года рождения - задержан, в дальнейшем ему будет избрана мера пресечения", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека").

В субботу в городе Навашино водитель легкового автомобиля не справился с управлением и совершил опрокидывание. В автомобиле было 7 человек, из них 4 детей. Один ребенок погиб, еще шестерых пострадавших доставили в больницу.

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