Выплаты госпитализированным после ЧП в Дзержинске переведут 3 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области уже 3 июня направят из бюджета региона по 150 тыс. рублей 16 гражданам, госпитализированным после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске. Об этом сообщил в воскресенье журналистам губернатор региона Глеб Никитин.

"Жители, которые были госпитализированы, в понедельник получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска - еще по 50 тыс. рублей в ближайшее время", - сказал он, отметив, что средства из бюджета региона будут направлены людям, находящимся на лечении в стационарах. По данным правительства региона, сейчас в стационаре остаются 16 пострадавших.

Ранее сообщалось, что 1 июня в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной. Возгорание ликвидировано. В результате происшествия за медицинской помощью, по последним данным, обратились 89 человек. Взрывная волна выбила стекла более чем в 300 жилых домах города, а также более 80 учреждений образования, идут восстановительные работы. Также было повреждено пять зданий завода на площади 800 кв. м.