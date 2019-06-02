Источник: взрывы на заводе "Кристалл" повредили 54 здания на территории предприятия

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Взрывы в одном из цехов государственного научно-исследовательского института "Кристалл" в Дзержинске частично повредили 54 здания на территории предприятия. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

По уточненным данным, всего произошло три взрыва. "В результате трех взрывов на территории завода разрушены три склада с готовой продукцией и два производственных здания на общей площади 800 кв. м. Также на территории предприятия получили частичные повреждения 54 здания, у них выбиты стекла, повреждены кровли и дверные проемы на общей площади 25 тыс. кв. м", - сказал собеседник агентства.

Как уточняла пресс-служба городской администрации, разрушены три складских и два производственных здания.

В субботу в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после того как начался пожар. Он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, Кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек.

По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также на безопасных технологиях их производства.