ФСИН проведет свою проверку видео празднования заключенными Пасхи в колонии под Орлом

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России начала свою проверку в связи с появлением видеозаписи из орловской колонии номер 2 (ИК-2) в городе Ливны, где десятки заключенных отмечают Пасху. Об этом ТАСС сообщили в пресс-бюро службы.

"ФСИН России начала проверку по видеозаписи, опубликованной в ряде СМИ. В УФСИН России по Орловской области выехала комиссия центрального аппарата для выяснения обстоятельств произошедшего. Также в учреждении уже работает комиссия регионального УФСИН", - сообщили в пресс-бюро службы.

"Все материалы проверки будут направлены в следственные органы для дачи правовой оценки и принятия процессуального решения", - отметили во ФСИН.

1 июня о проведении проверки на предмет нарушения распорядка дня после публикации видео с осужденными ИК-2 города Ливны, празднующими Пасху, в местном сетевом издании "Орловские новости" сообщили ТАСС пресс-службе областной прокуратуры. На видео, о котором идет речь, фигурируют десятки заключенных, которые празднуют на открытой площадке исправительного учреждения Пасху.