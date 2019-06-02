Три человека пострадали при хлопке газа в многоквартирном доме в Муроме

ТАСС, 2 июня. Три человека, в том числе двое детей, пострадали из-за хлопка газа в многоквартирном жилом доме в Муроме во Владимирской области. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"В Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о хлопке газа в многоквартирном жилом доме по адресу: Муром, улица Кленовая, д. 1, кв. 8. Погибших нет, пострадало три человека, в том числе два ребенка, все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Хлопок газа произошел утром в многоэтажном жилом доме на третьем этаже в первом подъезде. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 20 человек.

"Произошло повреждение остекления с первого по четвертый этажи на площади 70 кв. м, обрушения нет. На момент прибытия пожарных подразделений наблюдалось горение в квартире на кухне на площади 20 кв. м, оно ликвидировано", - уточняет пресс-служба регионального главка.

На месте происшествия работают 57 человек и 18 единиц техники.