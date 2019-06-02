Власти сообщили, что 4 школы в Дзержинске, где должен пройти ЕГЭ, восстановят к 3 июня

ТАСС, 2 июня. Четыре пункта проведения ЕГЭ в Дзержинске - школы - будут восстановлены после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл". Об этом говорится в сообщении, распространенном в воскресенье пресс-службой правительства Нижегородской области.

"Четыре школы, в которых 3 июня должен проходить ЕГЭ, продолжат работать в обычном режиме - в них успеют восстановить повреждения. Восстановительные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

По уточненным данным пресс-службы, из-за взрывов в Дзержинске повреждены 914 окон в 309 жилых домах, а также 131 окно в 32 школах.

В субботу в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, Кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы были 16.

По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также на безопасных технологиях их производства.