МВД пресекло вывоз редких пород деревьев заграницу

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД РФ выявили факты контрабандного вывоза из России редких пород древесины на 58 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Линейным отделом МВД России на станции Уссурийск окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконном экспорте стратегически важных товаров и ресурсов", - сообщила Волк.

Оперативники МВД установили, что 59-летний руководитель коммерческого предприятия из Приморского края по подложным декларационным документам организовал незаконное перемещение через границу России и таможенную границу Таможенного союза в одно из государств Восточной Азии около 3,5 тыс. куб. м монгольского дуба и маньчжурского ясеня.

"Сотрудниками полиции совместно с коллегами из Уссурийской таможни задержано и изъято 190 куб. м незаконно заготовленных пиломатериалов, предназначенных к вывозу за рубеж", - рассказала Волк.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. По имеющимся данным, причиненный Российской Федерации ущерб составил около 58 млн рублей. В отношении фигуранта избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направилив суд для рассмотрения по существу.