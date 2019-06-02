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Пожар в подвале павильона на ВДНХ потушили

По информации ГУ МЧС, горели стройматериалы

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Строительные материалы горели в павильоне "Рыболовство" на ВДНХ. Пожарные ликвидировали возгорание, его площадь составила 20 кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"В 11:54 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: проспект Мира, д. 119, стр. 38 (ВДНХ, павильон "Рыболовство"). Возгорание было локализовано в 12:37, а 12:43 - ликвидировано", - сообщили в главке.

В пресс-службе отметили, что площадь пожара составила 20 кв. м, горели строительные материалы на цокольном этаже находящегося на реконструкции павильона. Пострадавших нет.

Павильоне "Рыболовство" - 38-й павильон выставки, построен в 1985 году, расположен в северной части ВДНХ.

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