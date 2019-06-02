СК начал проверку по факту хлопка газа во Владимирской области

ТАСС, 2 июня. Следственные органы начали проверку по факту хлопка газа в многоквартирном доме в городе Муроме во Владимирской области, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональными управлениями МЧС и МВД России проводится доследственная проверка по факту травмирования в городе Муроме трех лиц при хлопке газа", - говорится в сообщении.

Хлопок газа и пожар произошли утром в воскресенье в квартире на третьем этаже дома №1 на улице Кленовой. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на площади 20 кв. м, из дома эвакуировали 20 человек. После инцидента в доме полностью отключили газ.

По данным следствия, в квартире, где произошло ЧП, находился 25-летний мужчина, он получил ожог 50% поверхности тела и был помещен в отделение реанимации городской больницы. Также пострадали двое детей (2012 и 2015 годов рождения), проживающие в соседних квартирах.

"В результате реакции от волны хлопка 6-летняя девочка при падении на нее с полки игрушки получила ушибы, вторая девочка сильно испугалась и получила психологическую травму", - говорится в сообщении пресс-службы. Дети находятся в больнице. Как сообщил ТАСС источник, близкий к медицинским кругам региона, пострадавший мужчина будет переведен из городской больницы в ожоговый центр в Нижнем Новгороде.

По данным следствия, повреждения получили пять квартир дома: нарушено остекление, обрушения конструкций нет. Жителей расселят в гостиницу, им оказывается социальная помощь.