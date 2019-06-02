СМИ: группу из четырех альпинистов спасли на горе Нандадеви в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /ТАСС/. Группа из четырех британских альпинистов спасена в воскресенье в районе горы Нандадеви в индийском штате Уттаракханд, поиск еще восьми человек продолжается. Как сообщает телеканал NDTV, найденные британцы вертолетом переправлены в базовый лагерь у подножья горы.

По данным телеканала, два вертолета и пешие группы продолжают поиск пропавших спортсменов. Спасательная операция осложняется плохой погодой. Четверо обнаруженных спортсменов не входили в состав большой группы из восьми человек, но поддерживали с ней связь до 26 мая, на следующий день в районе восхождения сошла лавина.

Пропавшая команда альпинистов состояла из четверых британцев, двух граждан США, гражданки Австралии и сопровождавшего их индийца. Эта группа вышла из базового лагеря на подъем 13 мая. Они должны были подняться на восточную вершину пика Нандадеви (7434 м над уровнем моря) и 31 мая вернутся в лагерь. Однако в срок группа не вернулась, и никакой связи установить с ней пока не удалось.

Нандадеви (Нанда-Деви) - вторая по высоте и одна из самых известных вершин Индии, ее западный пик (7816 метров) до начала XIX века считался самым высоким пиком мира (пока британские геодезисты не провели замеры других гор Больших Гималаев). Нандадеви считается очень сложной горой для восхождения.