В Ростовской области 11 человек пострадали в ДТП с участием пассажирского автобуса

ТАСС, 2 июня. Грузовик столкнулся с пассажирским автобусом на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, 11 человек пострадали. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На 1049-м км трассы М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области столкнулись грузовой автомобиль и пассажирский автобус", - сказал собеседник агентства.

Автобус следовал по маршруту Новочеркасск - Ростов-на-Дону.

В результате ДТП, по предварительной информации, пострадали 11 человек. Девять пассажиров автобуса, из них трое детей, в состоянии средней степени тяжести госпитализированы.

"Всего в автобусе находилось 30 человек", - сказал источник.