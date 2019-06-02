Число погибших в пожаре в Свердловской области увеличилось до пяти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. /ТАСС/. Тело еще одного погибшего обнаружили после пожара в городе Богдановиче в Свердловской области. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в квартире погибли четыре ребенка, еще один ребенок пострадал.

"В пожаре погиб пенсионер, причина смерти - отравление угарным газом. Еще одна женщина пострадала: пенсионерка сейчас в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

"[Погибшим] детям [было] шесть месяцев, два года, четыре года и шесть лет. С ними была их 12-летняя сестра, которая выбежала звать помощь и осталась в живых. Семья многодетная, у них шесть детей, родители уехали на соревнования со старшим ребенком", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, площадь пожара составила 40 кв. метров, он был ликвидирован пожарными в течение 30 минут. По факту гибели людей на пожаре СК возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), прокуратурой проводится проверка.