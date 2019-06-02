Число пострадавших в ДТП под Ростовом-на-Дону выросло до 15

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием автобуса в Аксайском районе Ростовской области увеличилось до 15, из них 11 человек доставлены в медучреждения. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"По оперативным данным, в результате ДТП с участием рейсового автобуса Ростов - Новочеркасск пострадали 15 человек. Четырем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, от госпитализации они отказались. 11 пострадавших доставлены в лечебные учреждения области, трое из них - дети", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что травмы получили девять человек.

Трое пострадавших доставлены в больницы скорой помощи города Новочеркасска, восемь человек - в центральную районную больницу Аксайского района. "Всем доставленным в лечебные учреждения в настоящее время проводятся необходимые лечебно-диагностические мероприятия. При необходимости в лечебные учреждения готовы выехать областные специалисты", - отметили в пресс-службе.

Директор ООО "Новочеркасские пассажирские перевозки" Константин Прилепа сообщил в свою очередь, что попавший в ДТП автобус был исправен. "Предрейсовый осмотр автобус проходил, все было исправно, водитель трезвый, прошел медицинский контроль", - сказал Прилепа.

Сообщение об аварии на 1049-м км трассы М4 "Дон" в Аксайском районе поступило в 13:30 мск. Автобус врезался в большегруз на переходе, а затем столкнулся с еще двумя автомобилями.

В новость в 16:19 мск добавлена информация о состоянии автобуса