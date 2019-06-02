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Истребители ВВС Сингапура подняли по тревоге после сообщения о минировании авиалайнера

После проверки самолета Airbus 320 сотрудники правоохранительных органов не нашли взрывного устройства

СИНГАПУР, 2 июня. /ТАСС/. Два истребителя F-15 ВВС Сингапура были подняты в воскресенье по тревоге для сопровождения пассажирского авиалайнера местной авиакомпании Scoot после сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве. Об этом написал на своей странице в Facebook министр обороны республики Н Эн Хэнь.

"Вооруженные силы Сингапура воспринимают любую угрозу как реальную и серьезную до полного прояснения ситуации", - отметил глава ведомства.

Представители бюджетного авиаперевозчика уточнили, что речь шла о лайнере Airbus 320, который следовал из Себу (Филиппины) в Сингапур.

"Никто из находившихся на борту 144 пассажиров и шести членов экипажа не пострадали", - уточнили в компании. "После проверки самолета взрывного устройства на борту обнаружено не было", - указывается в заявлении.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

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