В Муроме расселят подъезд дома, в котором произошел хлопок газа

ТАСС, 2 июня. Квартиры в подъезде многоэтажного дом в Муроме Владимирской области, в котором произошел хлопок газа в воскресенье, будут расселены. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Владимирской области.

Хлопок газа и пожар произошли в квартире на третьем этаже дома № 1 на улице Кленовой. Три человека пострадали, в том числе двое детей, мужчина находится в реанимации. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на площади 20 кв. м, из дома были эвакуированы 20 человек.

"Предварительно, один подъезд, в котором произошел хлопок, подлежит расселению", - сказала собеседница агентства.

Как уточняется в официальном Telegram-канале администрации региона, в настоящий момент две семьи размещены в гостинице, остальные предпочли устраиваться самостоятельно. Губернатор региона Владимир Сипягин находится на месте происшествия, он попросил подготовить ему справки по каждой семье."Каждая семья должна иметь куратора от администрации округа, чтобы была постоянная обратная связь", - приводятся пресс-службой слова главы региона.

Также сообщается, что покинутый жильцами подъезд будет находиться под круглосуточной охраной для исключения возможного мародерства. "Газоснабжение дома временно отключено, энергоснабжение, водоотведение и водоснабжение осуществляется", - уточняет пресс-служба. В пострадавшем доме будет проведена экспертиза, на основании итогов которой решится судьба здания.