Пассажиры попавшего в ДТП в Ростовской области автобуса отправлены в пункты назначения

ТАСС, 2 июня. Непострадавшие пассажиры автобуса, попавшего в ДТП в Аксайском районе Ростовской области, отправлены в Ростов-на-Дону и Новочеркасск. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье директор ООО "Новочеркасские пассажирские перевозки" Константин Прилепа.

Авария с автобусом, следовавшим по маршруту Новочеркасск - Ростов-на-Дону, произошла на 1049-м км трассы М4 "Дон". Автобус врезался в большегруз на пешеходном переходе, а затем столкнулся с еще двумя автомобилями. Пострадали 15 человек, 11 госпитализированы. Всего на момент ДТП в автобусе было 30 человек.

"Кому нужно было в Ростов, отправили в Ростов следующими рейсами, те, кто отказались от поездки, отправили в Новочеркасск. Автобусы там через 20 минут идут", - сказал Прилепин.

Ранее он сообщал, что среди пострадавших тяжелые травмы никто не получил. По его словам, автобус проходил предрейсовый осмотр, был исправен, водитель транспортного средства также проходил медицинский осмотр, был трезв и здоров.

В отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД по региону сообщили в свою очередь, что движение транспортных средств в районе ДТП организовано по одной полосе, но не перекрыто. "Движение не перекрывалось. Транспорт движется по крайней правой полосе", - сообщили в ведомстве и уточнили, что участок, на котором произошло ДТП, является многополосным.

В новость в 17:23 мск добавлен комментарий УГИБДД ГУ МВД по региону