Мазут попал в ливневую канализацию при опрокидывании автоцистерны на Кубани

ТАСС, 2 июня. Загрязнение ливневой канализации мазутом произошло в Новороссийске в результате опрокидывания перевозившей его автоцистерны, сообщили журналистам в воскресенье в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В местах выхода канализации в Черное море дежурят две оперативные группы, установлены плавучие сооружения, которые задержат пятно мазута, если оно направится к морю.

"Площадь разлива [мазута] составляет около 20 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Водитель автоцистерны получил травмы и доставлен в городскую больницу.