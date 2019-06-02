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Мазут попал в ливневую канализацию при опрокидывании автоцистерны на Кубани

Площадь разлива составляет около 20 кв. м

ТАСС, 2 июня. Загрязнение ливневой канализации мазутом произошло в Новороссийске в результате опрокидывания перевозившей его автоцистерны, сообщили журналистам в воскресенье в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В местах выхода канализации в Черное море дежурят две оперативные группы, установлены плавучие сооружения, которые задержат пятно мазута, если оно направится к морю.

"Площадь разлива [мазута] составляет около 20 кв. м", - говорится в сообщении ведомства.

Водитель автоцистерны получил травмы и доставлен в городскую больницу.

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