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Оставшиеся в Приморье после ДТП с автобусом китайские туристы вылетели на родину

Всего в результате опрокидывания автобуса погибли два человека, еще 19 пострадали

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Последние трое китайских туристов из числа пострадавших в ДТП в Приморье 28 мая, а также родственники погибших в аварии вместе с их прахом вылетели в воскресенье из Владивостока в Шанхай, сообщил ТАСС заместитель директора департамента туризма Приморского края Владимир Щур. Он уточнил, что кремация погибших прошла в субботу.

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ДТП произошло утром 28 мая на 665-м км трассы Хабаровск - Владивосток. По данным ГИБДД, автобус KIA съехал с дороги и опрокинулся. В нем, по информации властей, находились 43 гражданина Китая. Погибли два человека, 19 пострадали. Большинство пострадавших после осмотра и оказания помощи были отпущены из больницы с незначительными травмами.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). В отношении водителя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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