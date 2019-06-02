На месте ДТП в Ростовской области полностью восстановлено движение

ТАСС, 2 июня. Движение транспортных средств в районе ДТП в Аксайском районе Ростовской области полностью восстановлено, сообщили ТАСС в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД по региону.

Авария с автобусом, следовавшим по маршруту Новочеркасск - Ростов-на-Дону, произошла на 1049-м км трассы М4 "Дон". Автобус врезался в большегруз на пешеходном переходе, а затем столкнулся с еще двумя автомобилями. Пострадали 15 человек, 11 госпитализированы. Движение на участке дороги в районе ДТП было организовано по крайней правой полосе, полностью не перекрывалось.

"Транспортные средства убрали с проезжей части, движение восстановлено по всем полосам", - сказали в ведомстве.

Директор компании, которая осуществляла перевозку, сообщил ранее, что автобус проходил предрейсовый осмотр, был исправен, водитель транспортного средства проходил медицинский осмотр, был трезв и здоров. Всего на момент ДТП в автобусе находились 30 человек, не пострадавших пассажиров отправили в Ростов-на-Дону и Новочеркасск следующими рейсами.