Максакова попросила СК проверить данные о заказчике убийства Вороненкова

ТАСС, 2 июня. Мария Максакова обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить материалы, которые, по ее словам, свидетельствуют о причастности Дениса Панаитова к убийству супруга артистки, экс-депутата Дениса Вороненкова. Певица сделала заявление в воскресном эфире программы "Новые русские сенсации" телеканала НТВ.

"Я хочу обратиться к Александру Ивановичу Бастрыкину, я прошу считать все сказанное мною в этой передаче официальным заявлением, - цитирует Максакову НТВ. - Я прошу ознакомиться с материалами, попавшими в сеть, материалами НРСД, в которых Панаитов Денис Петрович сам признается в совершенном преступлении, я прошу применить к нему все нормы законодательства РФ, и я прошу Следственный комитет и лично вас, Александр Иванович, взять это дело под свой личный контроль".

В эфире также были показаны кадры встречи Максаковой с Панаитовым, снятые на скрытую камеру. На видео певица и друг погибшего Вороненкова обсуждают сделку по квартирам в Москве и Киеве, договоренность о которой была достигнута накануне гибели экс-депутата. Артистка говорит, что переписала свою квартиру в Москве на Панаитова, однако не получила взамен киевскую недвижимость.

Денис Вороненков был застрелен в центре Киева в марте 2017 года. В мае 2018 года следствие сообщило о завершении расследования. По делу проходят организатор убийства и пятеро соучастников.