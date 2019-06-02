Прокуратура начала проверку по информации о вандализме в Вольске в Саратовской области

ТАСС, 2 июня. Вольская межрайонная прокуратура проводит проверку по сообщениям региональных СМИ о размещенных в интернете фотографиях, на которых двое подростков залезли на поклонный крест. Их личности установлены, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе прокуратуры Саратовской области.

На снимках двое подростков забрались на поклонный крест на Октябрьских горах, они позировали и показывали неприличные жесты, в СМИ поступок школьников назвали вандализмом.

"Личности [подростков] установили, это учащиеся гимназии и лицея Вольска. Вольской межрайонной прокуратурой проводится проверка", - сообщили в прокуратуре.

В пресс-службе также добавили, что оба подростка из благополучных семей.

Деревянный поклонный крест установлен в Вольске на Октябрьских горах. Обычно поклонные кресты устанавливаются на открытой возвышенной местности, возле них совершаются молебны.