Специалисты убрали разлившийся в акватории Новороссийска мазут

ТАСС, 2 июня. Специалисты провели работы по снятию мазутного пятна площадью 20 кв. м, которое образовалось в прибрежной акватории бухты Новороссийска после опрокидывания автоцистерны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Проведены работы по снятию мазутного пятна порядка 20 кв. м на прибрежной акватории бухты. Были установлены боновые ограждения, разлившийся мазут посыпали песком и абсорбентом, их сейчас убирает спецтехника и увозит на утилизацию. На обочину дороги вылилось приблизительно 1,5 тонны мазута. Разбитый автомобиль отбуксирован на территорию предприятия", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии уточнили, что нарушенное из-за ДТП движение транспорта будет восстановлено в ближайшее время. "Сейчас идет движение автотранспорта только по одной полосе. Полностью движение на участке, где целый день все службы города вели аварийно-восстановительные работы после ДТП с опрокинувшимся мазутовозом, будет восстановлено после 20:00 мск. Движение троллейбусной линии восстановлено", - добавили в администрации.

Ранее сообщалось, что в Новороссийске мазут попал в ливневую канализацию при опрокидывании автоцистерны на Кубани, площадь разлива составляет около 20 кв. м.