МЧС выявило 35 противопожарных нарушений на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. МЧС выявило перед взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области 35 противопожарных нарушений, следует из базы данных СПАРК.

Внеплановую проверку компании ведомство провело в конце апреля этого года. Среди нарушений - складирование горючих материалов в помещениях и отсутствие противопожарных дверей, отсутствие путей безопасной эвакуации людей со второго и третьего этажей здания, а в электрощитовой у электродвигателей и пусковой аппаратуры размещали горючие вещества и материалы. Проверка также выявила, что стены на путях эвакуации с четвертого этажа здания обшиты деревом.

Кроме того, в конце апреля плановую проверку "Кристалла" проводил и Ростехнадзор, который выявил семь нарушений. В том числе отсутствие на складе противопожарного щита, несоответствие требованиям технологического регламента процесса приема, транспортировки и хранения жидкого сырья и другие нарушения.

В субботу в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы были 16.

По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").