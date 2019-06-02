СМИ: в Таиланде произошел пожар на рынке Чатучак

БАНГКОК, 2 июня. /ТАСС/. Два человека пострадали при пожаре на рынке Чатучак в Банкоке. Как сообщила газета Bangkok Post , инцидент произошел в воскресенье вечером.

Около 100 пожарных в течение часа справились с пламенем. Отмечается, что огонь, который возник возле одного из входов, повредил 30 торговых точек.

Полиция выясняет причину возгорания.

Рынок выходного дня Чатучак находится в одноименном районе Бангкока, являясь крупнейшим в Таиланде. Он состоит из более 15 тыс. торговых точек, разделенных на 27 секторов. Там продают множество различных видов товаров, включая растения, антиквариат, электронику, косметику, домашних животных, продукты питания, керамику, мебель, одежду и книги.

Ежедневный поток покупателей на рынке составляет более 300 тыс. человек.