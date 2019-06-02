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Один человек погиб в результате ДТП в Башкирии

Еще шестеро доставлены в больницу, включая двоих детей

ТАСС, 2 июня. Один человек погиб, шестеро попали в больницу в результате столкновения двух легковых машин в Башкирии. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении регионального главка МВД.

"Авария произошла около 18:00 местного времени (16:00 мск) на 258-м км автодороги Уфа - Оренбург. Столкнулись встречные Daewoo Nexia и Lada Granta. В результате аварии погиб водитель Daewoo", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, шесть человек, в том числе двое детей, доставлены для осмотра в больницу.

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