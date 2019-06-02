Загрязнения порта в Новороссийске из-за разлива мазута не произошло

КРАСНОДАР, 2 июня. /ТАСС/. Специалисты завершили операцию по очистке территории от мазута, разлившегося в результате опрокидывания в Новороссийске автоцистерны, загрязнения порта не произошло, сообщили журналистам ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В Новороссийске мазут попал в ливневую канализацию при опрокидывании автоцистерны на Кубани, площадь разлива составляет около 20 кв. м.

"Утилизация грунта будет проводиться лицензированной организацией, собрано 300 кг нефтепродуктов. По информации дежурной службы, загрязнения территории порта не выявлено", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что специалисты провели работы по снятию мазутного пятна площадью 20 кв. м, которое образовалось в прибрежной акватории бухты Новороссийска.