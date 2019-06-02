В массовой драке под Красногорском убили военнослужащего

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Молодой человек убит в ходе массовой драки, которая произошла в деревне Путилково близ Красногорска. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области.

"В ночь на воскресенье на улице Новотушинская у одного из кафе произошла массовая драка. В ее ходе один из участников, 24-летний мужчина, получил ножевое ранение и скончался на месте происшествия, двое других получили телесные повреждения. Полиция ведет оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к этому противоправному деянию", - сказали в полиции.

Источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что погибший являлся военнослужащим одного из спецподразделений Минобороны. "Он увидел, что дерутся более 10 человек, и попытался разнять противоборствующих. Однако один из участников драки ударил его ножом, отчего потерпевший скончался",- сказал собеседник агентства.

По его словам, СК РФ по Московской области начал доследственную проверку.