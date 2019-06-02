СК возбудил дело в связи с убийством военнослужащего в массовой драке под Красногорском

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с убийством военнослужащего одного из спецподразделений Минобороны в Красногорске.

"1 июня в поселке Путилково Красногорского района около одного из жилых домов с проникающим колото-резаным ранением груди обнаружено тело 35-летнего местного жителя. По данному факту следственным отделом по Красногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Евгения Кирюшина.

По предварительным данным, между потерпевшим и группой молодых людей из-за личных неприязненных отношений произошел конфликт. В результате неизвестный ударил его ножом и скрылся. От полученных ранений мужчина умер. Следствие устанавливает причастных к преступлению.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах отметил, что погибший являлся военнослужащим одного из спецподразделений Минобороны. "Он увидел, что дерутся более 10 человек, и попытался разнять противоборствующих. Однако один из участников драки ударил его ножом, отчего потерпевший скончался",- сказал собеседник агентства.