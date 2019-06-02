Убитый в Подмосковье спецназовец уволился из Минобороны десять месяцев назад

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Боец спецназа ГРУ Никита Белянкин, который был убит в деревне Путилково в Подмосковье, уволился из Минобороны десять месяцев назад. Об этом ТАСС рассказал друг покойного Иван Суханов.

"Никита Белянкин служил в спецназе ГРУ, в ходе службы воевал в Сирии. Но десять месяцев назад его контракт с Минобороны закончился. Он думал пойти работать в МЧС или устроится служить в ОМОН. Окончательного решения не принял, помогал отцу с бизнесом",- отметил Суханов.

Он также рассказал некоторые подробности убийства Белянкина. "Он увидел, как толпа выходцев из южных регионов избивает двоих парней. Это было недалеко от подъезда Никиты. Он решил заступиться, но был убит. Один из тех, кому он пытался помочь, также был ранен ножом. Пострадавший в больнице", - сказал Суханов.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье в Путилково под Красногорском произошла массовая драка, в результате был убит военнослужащий. СК РФ по Московской области возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ ("Убийство").