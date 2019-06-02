Несколько человек пострадали от хлопка бытового газа на Итурупе

ТАСС, 3 июня. Несколько рыбаков пострадали в результате хлопка бытового газа в районе бухты Медвежьей на острове Итуруп Сахалинской области, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС региона.

"Сегодня утром оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что в районе бухты Медвежья (остров Итуруп), на рыболовецком стане, в жилой бытовке, в результате хлопка бытового газа пострадали люди. В связи с тем, что место происшествия находится в труднодоступном месте, люди нуждаются в санитарной эвакуации", - говорится в сообщении на сайте управления.

Количество пострадавших в пресс-службе уточнить не смогли, отметив что их несколько.

В 07:00 (23:00 мск, 2 июня) из порт-пункта Ясный вышел катер с медиками и тремя спасателями Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России с необходимым снаряжением на борту для оказания помощи и доставке пострадавших в Курильскую районную больницу.

Остров Итуруп относится к южной группе Большой гряды Курильских островов и входит в состав Курильского городского округа, административным центром которого является Курильск. Его население составляет чуть больше 1,5 тыс. человек.