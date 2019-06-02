Авиалесоохрана взрывами потушила крупный пожар на площади 4 тыс. га в Забайкалье

ЧИТА, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники Авиалесоохраны потушили пожар на площади 4 тыс. га в горной местности Петровск-Забайкальского района Забайкальского края, который бушевал с 22 мая. Для этого они, в том числе, проводили взрывные работы, говорится в сообщении пресс-службы Авиалесоохраны.

"2 июня с применением спецметода федеральной Авиалесоохраной потушен крупный лесной пожар в Забайкальском крае на 4 тыс. га", - говорится в сообщении.

Пожар обнаружили 22 мая, тогда же началось его тушение. Ранее в пресс-службе ведомства ТАСС сообщали, что большая часть работ по тушению выполнялась ручным способом. Остановку огня затрудняли горный, местами сильно пересеченный рельеф, сильный ветер и высокий класс пожарной опасности. Остановить огонь удалось с помощью взрывных работ.

Как уточнили в ведомстве, за прошедшую неделю в 38 регионах России погасили 380 лесных пожаров на площади более 27 тыс. га. "Однако, по прогнозным данным, в июне в зоне высокого риска по лесным пожарам находятся 26 регионов России", - отметили в пресс-службе. В понедельник в России проводятся работы по тушению 15 лесных пожаров на площади почти 3 тыс. га. За неделю число лесных пожаров в России сократилось более чем в два раза, а их площадь - более чем в четыре раза.

В Забайкальском крае сохраняется особый противопожарный режим. Продолжает действовать ограничение на пребывание граждан в лесах, въезд туда транспорта. Ранее сообщалось, что ущерб от лесных пожаров в Забайкалье в этом году уже превысил 15,7 млн рублей.