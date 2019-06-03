Спасатели добрались до пострадавших от хлопка газового баллона рыбаков на Итурупе

ТАСС, 3 июня. Катер с медиками и спасателями на борту добрался до бухты Медвежьей на острове Итуруп Сахалинской области, где от хлопка газового баллона пострадали пятеро рыбаков, сообщает в понедельник пресс-служба ГУ МЧС региона. Рыбаки с ожогами различной степени тяжести смогли самостоятельно подняться на борт.

Ранее в понедельник в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что в районе бухты Медвежьей (остров Итуруп) на рыболовецком стане в жилой бытовке из-за хлопка поврежденного газового баллона пострадали люди.

"По уточненной информации, сегодня рано утром пятеро рыбаков-любителей, ночевавших в бытовом помещении заброшенной базы вулканологов в бухте Медвежья, пострадали в результате повреждения бытового газового баллона <...> Люди нуждались в санитарной эвакуации. В 11:15 (03:15 мск) все пострадавшие с ожогами различной степени самостоятельно поднялись на катер для последующей транспортировки в лечебное учреждение города Курильска", - говорится в сообщении.

Остров Итуруп относится к южной группе Большой гряды Курильских островов и входит в состав Курильского городского округа, административным центром которого является Курильск. Его население составляет чуть больше 1,5 тыс. человек.