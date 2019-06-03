В Приморье получили сроки члены группы, шантажировавшей владельцев квартир

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Суд во Владивостоке приговорил семь человек к лишению свободы на срок от четырех до 23 лет за шантаж и принуждение владельцев жилья к покупке доли в квартирах на невыгодных условиях. Об этом сообщается в понедельник на сайте прокуратуры Приморского края.

Как установил суд, преступная группа существовала в 2013-2014 годах, от ее действий пострадали владельцы семи квартир.

"В качестве объектов преступных посягательств выбирались так называемые проблемные квартиры, собственниками которых являлись несколько лиц, между которыми имелись разногласия в вопросах раздела совместного имущества. На протяжении 2013-2014 годов члены группы принуждали таких совладельцев к совершению сделок на выгодных для злоумышленников условиях, в том числе с применением насилия или угрозой применения такого насилия", - говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве пояснили, что злоумышленники, становясь владельцами части квартиры, предлагали второму хозяину жилья продать свою или выкупить их долю. Чтобы вынудить жертву пойти на сделку, они меняли замки на дверях, демонтировали трубы, отключали электричество или заваривали двери, рассказали в прокуратуре. Один из фигурантов дела в августе 2014 года плеснул женщине в лицо серной кислотой, получив за это нападение вместе с подельником 150 тыс. рублей, выяснил суд.

Как сообщается на сайте, "суд назначил всем фигурантам реальное лишение свободы на различные сроки от четырех лет до 23 лет". Пятеро осужденных отправятся в колонию общего режима, один - в колонию строгого, а еще один - особого режима.