В селе на севере Якутии подтопило 44 подворья

ЯКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Более 40 дворовых территорий подтоплены в селе Походск на севере Якутии из-за ледового затора на реке Колыма. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В селе Походск подтоплены 44 дворовые территории. Произведен подрыв ледового затора, использовано 1,7 тонны взрывчатых веществ. Развернуто три пункта временного размещения вместимостью до 200 человек. За эвакуацией никто не обращался", - рассказали в пресс-службе главка.

По данным МЧС, уровень воды в Колыме возле села превысил критическую отметку на 15 см и поднялся до 275 см.

В селе Походск живут порядка 1,5 тыс. человек.