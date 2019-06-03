На Сахалине прокуратура выявила нарушения в банном комплексе, где могли отравиться дети

ТАСС, 3 июня. Холмская городская прокуратура (Сахалинская область) выявила ряд нарушений в ходе предварительной проверки сообщений СМИ о массовом отравлении детей после посещения городского банного комплекса. Об этом сообщается в понедельник на сайте областной прокуратуры.

На минувшей неделе местные СМИ информировали об инциденте во время праздновании дня рождения в одном из банных комплексов Холмска, в результате которого 14 детей отравились хлором. Троим из них вызывали скорую помощь.

"Холмской городской прокуратурой с привлечением контролирующих органов организована проверка по информации СМИ о массовом отравлении детей в банном комплексе города Холмска. По результатам предварительной проверки установлено, что в банном комплексе имеются нарушения требований пожарной безопасности, а также санитарных правил и норм. В двух бассейнах концентрация хлора не соответствует установленным требованиям", - говорится в сообщении.

Проверка прокуратуры продолжается. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования.