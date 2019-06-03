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Ребенок умер на зарядке в детском лагере в Приамурье

Проводятся следственные мероприятия

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 июня. /ТАСС/. Мальчик умер во время утренней зарядки в детском лагере в Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в региональном правительстве.

"В ДОЛ [детском оздоровительном лагере] "Колосок" во время утренней физической зарядки скончался мальчик 2005 года рождения", - говорится в сообщении.

Ребенок был в лагере в рамках спортивной профильной смены, заехавшей накануне.

Отмечается, что медики проводили реанимационные мероприятия, но безуспешно.

"Точную причину смерти установят специалисты, проводятся следственные мероприятия", - заключили в региональном правительстве.

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